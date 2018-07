dei maestri argentini Silvina Larrea e Pablo Pouchot, insieme al Comune di Isola delle Femmine ripropone "Isola Tango" . Sabato 14 luglio, appuntamento a Isola delle Femmine per una serata tanguera, che inizierà alle 19,00, presso la sede della Biblioteca dove verrà presentato il libro "In contatto con la realtà, Tango e Danza Movimento Terapia. Conversazioni con il maestro Rodolfo Dinzel" di Angela Nicotra. Interverrà l'autrice che parlerà di un libro sugli effetti terapeutici del tango. Oltre a una minuziosa analisi del movimento, la Nicotra si focalizza sull'applicazione al tango dei principi dei modelli di sviluppo psicofisico. Grazie al prezioso contributo di Rodolfo Dinzel il Tango e la danza Movimento Terapia si avvicinano, si completano e si confrontano. La presentazione del libro comprende anche una parte pratica. A seguire, dalle 21,30, in piazza al Piano Ponente, pista di pattinaggio di Isola, si ballerà sotto un cielo di stelle con le selezioni musicali di Antonio Davi Tangodj . L’evento è aperto a tutta la comunità. Ingresso libero e gratuito.