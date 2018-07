Inaccettabile avere in Sicilia strutture ospedaliere “vecchie inadeguate e poco ospitali”: il riferimento è a una “provincia come quella di Siracusa” che non può non avere “un grande ospedale in città”. La presa d’atto è importante, perché potrebbe ridare impulso a un progetto che annaspa nei meandri delle competenze, e arriva dalla fonte più autorevole in materia: l’assessore regionale alla Sanità, Ruggero Razza.aveva concesso le sue considerazioni sull’esigenza di una nuova struttura a chi lo accompagnava, come al collega di governo, assessore all’Agricoltura Edy Bandiera. Ma mai Razza si era espresso sull’argomento in maniera così diretta, chiara e inequivocabile. Lo ha fatto poche ore fa nel corso della diretta Facebook con cui ha annunciato l’approvazione in giunta del documento finale sulla rete ospedaliera siciliana.(437 posti letto che consentono di salvaguardare il finanziamento di oltre 100 milioni di euro), quella riottenuta dagli ospedali di Giarre, Milazzo e Barcellona, l’attenzione a aree interne come Nebrodi e Madonie e la novità dell’ospedale Borsellino di Marsala che diverrà di I livello, una parte corposa del suo intervento è stato riservato alla provincia di Siracusa. Innanzitutto l’esigenza di un nuovo ospedale nel capoluogo aretuseo, primo punto di un imminente “Piano regionale di infrastrutture sanitarie degno di questo nome. Perché non è accettabile – ha specificato Razza - che alcune realtà importanti del territorio siciliano abbiano strutture ospedaliere assolutamente vecchie inadeguate e poco ospitali. Una per tutte: è assurdo che una provincia come quella di Siracusa non abbia un grande ospedale in città”.citando indirettamente Razza l’assessore Bandiera aveva tradotto la volontà del collega e del governo regionale con queste parole: “Solleciteremo l’Azienda sanitaria provinciale sul progetto. Ricordo che sono già stanziati 140 milioni di euro dal governo nazionale. Bisogna ridare impulso a questa necessità, chiudere la partita comunale sull’area di destinazione e sulla progettazione”. Sempre riguardo alla provincia di Siracusa Razza nel suo video ha ricordato come nel documento sulla rete ospedaliera approvato in giunta sia stata rivolta anche “grande attenzione a Augusta, zona a rischio ambientale”. In merito alla nuova rete ospedaliera, Razza ha invece ricordato come il documento adesso “passerà alla valutazione del Parlamento regionale, la sesta Commissione dovrà esprimere il suo parere. Poi toccherà ai ministeri della Salute e dell’Economia. Infine, il recepimento delle risorse regionale e l’attuazione”.