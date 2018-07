PALERMO - "Leggo polemiche pretestuose dei 5 Stelle sui rifiuti, ci si lamenta di un mio atteggiamento di chiusura in Commissione. Non risponde al vero". Secca replica della presidente della Commissione Ambiente dell'Ars,, di Diventerà Bellissima, alle parole di, parlamentare regionale del Movimento 5 stelle che ha criticato la gestione dei lavori in Commissione. "Ho accolto tutte le richieste dei colleghi di tutti i colori politici, ascoltato in Commissione tutti, allungato i termini per gli emendamenti di altri sette giorni, fino a lunedì, proprio su richiesta dei colleghi e alla luce delle sollecitazioni avute dalle tante audizioni fatte - prosegue Savarino -. Ho pubblicamente dichiarato, in totale sintonia col presidente Musumeci, di essere disponibile al dialogo con tutte le forze politiche, e l'ho dimostrato coi fatti"."Ci dicano piuttosto i 5 Stelle - chiede il presidente della Commissione - se sono in sintonia con loro stessi, e con quanto scritto nel Ddl sui rifiuti che hanno presentato in Ars e su cui hanno chiesto l'urgenza, Ddl che è del tutto simile a quello del governo, per cui si potrebbe lavorare collaborando in maniera spedita. Lo dicano ai siciliani se, come fatto negli ultimi anni, si vuole continuare a mettere la polvere sotto il tappeto e, come temo, in una materia emergenziale, invece di trovare soluzioni si vuole perdere tempo, cercare la polemica politica e rinviare tutto a settembre". "Noi abbiamo un compito - conclude Savarino - che è quello di risolvere i problemi dei siciliani, senza perderci in chiacchiere e polemiche sterili, di cui i siciliani sono oltremodo stanchi. Un compito che intendiamo onorare".