PALERMO - Nuovi vertici per il movimento regionale Sicilia Futura, presente all'Assemblea regionale siciliana con i deputati Edy Tamajo e Nicola D'Agostino. A Messina l'assemblea elettiva ha eletto segretario regionale Giuseppe Picciolo, ex deputato all'Ars, che ha raccolto il testimone passato da Nicola D'Agostino. I lavori sono stati presieduti da Totò Cardinale alla presenza di quasi tutti i soci fondatori del movimento. Dopo la relazione programmatica del segretario uscente e gli interventi di molti dei partecipanti all'assemblea, sono state tracciate le linee guida di un gruppo politico che "si è già espresso - afferma una nota - per una nuova linea anche di discontinuità con il recente passato". (ANSA).