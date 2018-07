TRAPANI - Qualcuno ha legato un cane a un masso con una corda e lo ha gettato in mare. Poi si è allontanato. Per fortuna, il cane, che si chiama Mia, è riuscito a liberarsi e a risalire la scogliera, raggiungendo il Lido Valderice, nel Trapanese, dove alcuni bagnanti le hanno dato soccorso. Avendo il microchip, non è stato difficile risalire al proprietario, che è stato denunciato. Il cane si trova al momento ricoverato da un veterinario che le sta curando le zampe, rimaste ferite.Mia, che verrà sequestrata al suo padrone, è adesso in cerca di una nuova famiglia.