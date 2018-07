PALERMO - Un incendio è divampato la scorsa notte a Pioppo frazione di Monreale (Pa) in località Realcelsi. Le fiamme hanno distrutto due ettari di macchia mediterranea e minacciato le abitazione. Per diverse ore sono stati impegnati i vigili del fuoco, i forestali, protezione civile e carabinieri. Sono in corso indagini da parte dei militari che hanno informato la procura.