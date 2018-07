TRAPANI - La Compagnia aerea Aliblue Malta, dallo scorso 6 luglio ha cancellato tutti i voli della tratta Trapani-Cagliari. Decine di passeggeri, che avevano acquistato i biglietti, qualcuno anche un intero carnet, hanno chiesto i rimborsi senza ottenere alcun riscontro. E per questo sono inferociti. La compagnia d'altro canto non risponde più a mail, a telefonate e ha chiuso la propria pagina Facebook."Airgest pur non avendo alcun coinvolgimento diretto nella vicenda - spiega Paolo Angius, presidente del consiglio di amministrazione della società di gestione dell'aeroporto Vincenzo Florio di Trapani-Birgi - ha prontamente comunicato sul proprio sito la cessazione unilaterale dei voli da parte dell'operatore Aliblue Malta Medalia". "Rispetto ai passeggeri che, ignari dell'accaduto, dovessero recarsi in aeroporto - aggiunge Angius - la società di gestione per legge, secondo regolamento 261 della Comunità Europea, provvederà all'assistenza ma, l'onere di riprotezione è esclusivo della compagnia aerea. Airgest - conclude - pur non avendone obbligo contrattuale garantisce di attivarsi nei confronti della compagnia per richiedere la tutela dei passeggeri danneggiati dalla sospensione della rotta".