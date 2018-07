alla faccia delle call pubbliche e degli appelli ai professionisti della città, ma ciò che a noi dell’opposizione preme e lotteremo sempre per ottenerla è la trasparenza e il pieno rispetto delle procedure”. Le parole di fuoco sono di Fabrizio Ferrandelli e il riferimento è alla gara per i software delle obliteratrici dell’Amat, azienda al centro di un ricambio del cda ufficializzato proprio stamane.di servizi hardware, software e di manutenzione per il completamento della infrastruttura aziendale della piattaforma di gestione del biglietto magnetico, una delle grandi novità annunciate dall’azienda e che dovrebbe entrare in vigore da qui a breve. Lo scorso 20 giugno il cda di Amat ha approvato la procedura negoziata, anziché una gara, che è stata vinta da una ditta diversa da quella che ha fornito il sistema originario: una procedura da oltre 3 milioni di euro, dal 2018 al 2021.e validazione dei biglietti sui tram, oltre che assistenza tecnica e manutenzione, ossia la X-System, che in una nota inviata all’Amat a fine giugno contesta il fatto che la nuova azienda che ha vinto la procedura sia l’unica a poter processare i biglietti a banda magnetica. “Se interpellati, avremmo di certo potuto concorrere al bando di gara”, scrive la X-System. “Su questa vicenda milionaria non ci vediamo chiaro ed impediremo, al di là dei disastrosi esiti gestionali, che le aziende possano rappresentare un buon affare per qualcuno e non per i palermitani”, conclude Ferrandelli.