di Sinistra Comune, nomina Michele Cimino alla presidenza dell’Amat. Una scelta che va incontro alle richieste di Sicilia Futura che si era già vista bocciare il primo candidato, ossia Domenico Macchiarella, che adesso dovrebbe diventare vicepresidente di Amg; il primo cittadino aveva chiesto a Edy Tamajo un’altra opzione e si è così concretizzata la pista che porta a un politico di lungo corso.esperto di bilanci e pubblica amministrazione, è stato più volte deputato e assessore nel centrodestra ai tempi di Cuffaro e Lombardo (Forza Italia, Pdl, Grande Sud), perfino vice governatore, salvo poi passare alla formazione guidata da Totò Cardinale. Tamajo ha fatto valere l’esperienza di Cimino in materia di bilanci, cosa che potrebbe tornare utile all’Amat, e Orlando ha accettato (anche perché sarebbe stato difficile dire no per la seconda volta consecutiva).rendeva il profilo dell’ex assessore indigeribile per Giusto Catania e compagni. Ma il sindaco, nonostante le rimostranze di Sc e la richiesta di un incontro ufficiale in settimana, ha tirato dritto per la sua strada e deciso di completare il quadro delle presidenze. Cimino è l’unico politico e, come detto, va all’Amat in quota Sicilia Futura; per il resto si tratta di tecnici, ossia Giuseppe Norata alla Rap (area dem) e Mario Butera in Amg (indicato da Sinistra Comune). Confermati gli orlandiani Maria Prestigiacomo all’Amap, Francesco Randazzo alla Sispi e Antonio Perniciaro alla Reset.competenza ed esperienza che sono indispensabili nella gestione di aziende pubbliche, proprio perché il carattere pubblico dei servizi essenziali è e rimane l'elemento chiave. Questo elemento di scelta, che è prettamente politico, costituisce uno degli elementi di forza collanti della coalizione di governo della città, fatto proprio da tutte le forze politiche che hanno sostenuto la mia candidatura e il mio programma votato dagli elettori". Una stoccata neanche troppo velata, rivolta proprio a Sinistra Comune.relativamente alle aziende di servizio e cioè che tali aziende e tali servizi devono restare pubblici a tutela degli interessi dei cittadini. Allo stesso tempo, una squadra che conferma che a questo principio basilare si può e si deve affiancare sempre quello della competenza e dell'esperienza, che sono garanzia della qualità nella gestione delle aziende stesse".qualche giorno per l’ufficializzazione delle nomine nelle varie assemblee dei soci; inoltre per il momento, come previsto per legge, il Professore ha nominato amministratori unici: servirà poi una decisione ad hoc delle assemblee per creare i cda, che avranno due caselle disponibili da riempire. Ma questa è un’altra storia.serrate con i partiti per rivoltare come un calzino la giunta: sarebbero solo tre gli assessori sicuri di restare (Marino, Mattina e Cusumano), mentre gli altri restano in bilico. Pd, Sicilia Futura e Sinistra Comune dovrebbero indicare un nome a testa (forse due per i dem), mentre gli altri saranno appannaggio del Professore."Esprimo il mio apprezzamento a nome del gruppo consiliare del Partito Democratico per la scelta dei nuovi presidenti delle società partecipate nominati dal sindaco. ​ ​ L’individuazione di profili di spessore indica con chiarezza la direzione da percorrere. La competenza e l’esperienza dimostrate dai neo presidenti consentiranno di agire garantendo solidità e qualità dando così nuova linfa alle aziende e più certezze ai lavoratori". Lo afferma il capogruppo del Pd a Sala delle Lapidi, Dario Chinnici."La spartizione delle poltrone per le società partecipate alle varie, distinte e contraddittorie forze della maggioranza si è conclusa. Il Pd, Sicilia Futura e Sinistra Comune hanno avuto ciò che avevano richiesto; sembra essere piombati, di colpo, di nuovo, nella Palermo degli anni '80. E adesso si avvierà la giostra delle spartizioni dei posti in Giunta. Nel frattempo la città continua a sprofondare, fra l'incuria e l'incapacità dell'amministrazione, tra sporcizia, degrado e disservizi. A Cimino, politico di vecchia data che ha attraversato tutto l'arco politico siciliano (da Forza Italia al Pd, passando per importanti ruoli nei governi Cuffaro e Lombardo) e che ben rappresenta la nuova restaurazione trasformista del Sindaco, richiediamo, da subito, di essere capace di difendere gli interessi dell'Amat contro il Comune che con la richiesta di oltre 46 milioni di euro, rischia di determinarne il fallimento". Lo afferma in una nota il gruppo Consiliare del M5s.