PALERMO - "Commissione Statuto, ci risiamo. Domani infatti alle 14.30, è fissata la convocazione della Commissione speciale per eleggere i componenti dell'ufficio di presidenza. E ancora, dopo le bagarre della scorsa settimana, non c'è un accordo proprio sulla presidenza, rispetto alla quale continuano le polemiche su Elvira Amata di Fratelli d'Italia". Dopo i diversi no sul nome della deputata, torna sull'argomento il deputato dell'Udc, leader del movimento CambiAmolaSicilia, Vincenzo Figuccia."C'è chi concepisce il Parlamento regionale come una vera e propria scacchiera dove l'unica priorità è posizionare dame e pedoni. La scelta della Presidenza - prosegue Figuccia - va fatta con senno e criterio. Il profilo contemplato richiede amore per la specificità statutaria e non ardori patriottici e liberali che attengono più alla dimensione nazionale. Presiedere la commissione significa avere determinazione e sensibilità rispetto alle battaglie puramente sicilianiste legate al riconoscimento della condizione di insularità, alla defiscalizzazione dei carburanti, alla fiscalità di vantaggio e alla tutela dell'Agricoltura e delle nostre eccellenze attraverso modelli organizzativi speciali, così come previsto dal nostro statuto".