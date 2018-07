Come spiega il comandante, Saverio Angiulli, "nell'attività commerciale molto nota in città sarebbero stati investiti i soldi del clan mafioso di Resuttana, tramite Giuseppe Corona personaggio chiave dell'inchiesta". Corona era capace di trovare dei prestanome disponibili ad intestarsi i beni per riciclare i soldi di Cosa nostra. Fra i prestanome è finito sotto inchiesta anche Giuseppe Tarantino, uno dei precedenti soci del Bar Alba con sedi in Piazza Don Bosco e a Mondello. A Tarantino è stato imposto il divieto di dimora in città. Il bar è regolarmente aperto. Tarantino nel 2016 ha ceduto le sue quote societarie nella Bar Alba srl e Pasticceria Alba srl ad un altro gruppo. Le due vecchie società sono ormai fallite e ne è subentrata una nuova con nuovi soci nella gestione dei bar.