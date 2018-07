Avvenimenti previsti per lunedì 16 luglio in Sicilia.1) PALERMO - "Casa della memoria operante" del Centro studi Paolo Borsellino, via Bernini n. 52. ore 10:30 Mostra d'archivio sull'Albero della Pace, proiezione dell'unica intervista video a Maria Lepanto, mamma del giudice Paolo Borsellino e presentazione delle iniziative in occasione della ricorrenza della strage di via D'Amelio.2) MESSINA - Comune, Sala Ovale ore 11:30 Conferenza stampa di presentazione della 23/a edizione del Festival del Film per Ragazzi di Giardini Naxos, che si svolgerà dal 19 al 26 luglio.3) TRAPANI - Questura, Sala "Ninni Cassarà" ore 11:30 Incontro con la stampa in occasione del prossimo insediamento alla Questura di Trapani, del Questore Claudio Sanfilippo.4) MESSINA - Cortile del palazzo settecentesco Calapaj - D'Alcontres, strada San Giacomo, accanto al Duomo. ore 20:45 "Di Concetta e le sue donne" inaugura "Il Cortile - Teatro Festival".5) MARZAMEMI (SR) Seconda tappa del tour siciliano di Goletta Verde.