la due giorni dedicata al crostaceo principe del mare siciliano, il gambero rosso di Mazara, che si svolgerà il 21 e 22 luglio prossimi nella nota città marinara presso il Mahara Hotel.

La manifestazione è nata dall'idea di Antonino Sammartano, l'eclettico proprietario dell'albergo che da quattro anni ospita l'evento, per rendere omaggio ad un ingrediente, simbolo delle eccellenze siciliane nel mondo, e gode del patrocinio del Comune di Mazara del Vallo e della Regione Siciliana.

La prima serata, sabato 21 luglio, vedrà tra gli sfidanti lo chef giapponese Motoki Seimori, lo chef Domenico Basile del ristorante Gral di Palermo e Daniele Riccobene del ristorante Zu Tu di Trapani.

La seconda serata domenica 22 luglio vedrà in gara Salvatore Lipari del ristorante Saperi e Sapori di Bagheria in provincia di Palermo,

Alessandro Ravanà del ristorante Salmoriglio di Porto Empedocle in provincia di Agrigento e Giuseppe Geraci del ristorante Modì di Torregrotta in provincia di Messina.

I piatti presentati dai giovani talenti in gara, tutti a base di gambero rosso di Mazara ovviamente, concorreranno al premio finale di € 500,00 oltre ad un fine settimana presso il Mahara Hotel con percorso benessere e saranno giudicati da una giuria tecnica composta da giornalisti ed esperti del settore presieduta dallo chef stellato Patrizia di Benedetto del ristorante Bye Bye Blues di Palermo.

Ampio spazio sarà dedicato anche alla musica e allo spettacolo che accompagneranno le due serate presentate da Roberto Oddo.

In particolare sabato 21 luglio alle 21.00 vi sarà spettacolo live “Estate in musica2018”che avrà tra i protagonisti la vincitrice di Sanremo Young Elena Manuele e la finalista El Mrieh Ouiam. Seguirà il concerto del Soprano Noemi Amico e il suo quartetto.

Mentre domenica 22 luglio alle 21.00 avrà inizio lo Spettacolo Live Concert: I Cubanitos.

In entrambe le serate per accedere all'evento si pagherà all'ingresso un ticket del costo di 15 euro che darà diritto all'assaggio dei tre piatti in gara a base di Gambero Rosso e dei prodotti delle aziende espositrici e ad assistere allo spettacolo musicale.

MAZARA DEL VALLO - Fervono i preparativi per, I Giorni del Gambero”,Il clou delle due giornate sarà la gara tra sei giovani chef che si "sfideranno", declinando questo "prezioso dono del mare", in base alla propria creatività ed abilità, in due serate al termine delle quali verrà proclamato un vincitore.Anche il pubblico, avrà la possibilità di esprimere il proprio parere sui piatti degustati votando il preferito in un'apposita urna. Lo chef più votato riceverà in premio una speciale targa dalla giuria popolare.