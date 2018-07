Ha ucciso la madre adottiva che non voleva soddisfare le sue continue richieste di soldi. Caleb Ndong Merlo, 30enne originario del Camerun affetto da ludopatia e con problemi economici, è stato fermato dalla polizia di Vercelli per l'omicidio di Paola Merlo, 66 anni. La donna era stata trovata morta in casa martedì scorso. (ANSA)