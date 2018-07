A denunciare il fatto è

: "Abbiamo ricevuto tantissime segnalazioni, ma alcune scene di prelievi impossibili le ho viste io stesso di presenza. Il modello 'spersonalizzato' delle banche odierne non tiene conto delle esigenze del cittadino e del turista". Secondo Stazzi, l'arrivo dell'estate e del flusso turistico avrebbe dovuto determinare un naturale aumento delle somme messe a disposizione degli utenti, negli sportelli bancari e postali durante il fine settimana, aumento automatico che non c'è stato.

L'associazione si dice - infine - pronta a proteste formali verso le autorità competenti, e ad interfacciarsi, se necessario, con i singoli istituti di credito, al fine di determinare un cambio di passo e dare una mano all'economia della città, che dall'arrivo dei turisti dovrebbe trarre profitto e non disagi.

Nella Palermo capitale della cultura mancano i contanti. Da qualche settimana, infatti,. Il problema si sta manifestando maggiormente nei punti turistici (centro storico e zone balneari) e durante il fine settimana."La situazione - continua il responsabile di Adiconsum - rischia di avere effetti negativi sull'economia cittadina: non tutti i commercianti posseggono un Pos, che permetta il pagamento tramite bancomat. Ogni euro non prelevato è un euro non speso sul territorio".