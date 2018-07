per la fiducia, spero di riuscire nella missione di dimostrare che prendere l’autobus o il tram a Palermo conviene…”. Sono queste le prime parole di Michele Cimino, nominato questa mattina presidente dell’Amat, la partecipata del comune che si occupa del trasporto pubblico.un compito arduo: salvare i conti della società non solo alla luce dei continui tagli nazionali e regionali, ma soprattutto dei quasi 29 milioni di euro da stralciare e dei 19 da restituire a Palazzo delle Aquile. Una situazione critica, da cui dipendono anche le sorti del tram, e che adesso è affidata proprio a Cimino.. Oggi i maggiorenti del partito si sono riuniti, ma lo faranno anche domani e dopodomani: una sorta di convocazione permanente per decidere come comportarsi dopo l’accelerata del sindaco. Sc si era infatti opposta alla nomina di Cimino, sia perché si tratta di un politico sia per il suo passato nel centrodestra; il Professore però ha tirato dritto per la sua strada. Una decisione che ha accresciuto i malumori a sinistra, tanto che questa sera una delegazione di Sc incontrerà Orlando per un vertice chiarificatore. Si tratta di un passaggio delicato per la maggioranza orlandiana, visto che in Aula i numeri sono risicati e si è alle porte del rimpasto.