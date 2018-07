Nelle parole di Cancelleri, che annuncia querela, la difesa del movimento: "Le intercettazioni delle varie indagini dicono che la mafia non sta con noi, anzi sono gli stessi mafiosi a dire che il movimento è 'inavvicinabile'". E ancora: "Non permetto a nessuno di mettere a repentaglio e diffamare la mia immagine, né quelle di Luigi e del movimento. In quella foto il mafioso, che non conosco, comunque non c'è - prosegue Cancelleri che non nasconde tutta la sua rabbia - e ai mafiosi comunque dico che non permetteremo a nessuno di loro di infiltrarsi nel Movimento cinque stelle. Inutile che i boss tentino di avvicinarci, non faremo mai affari con loro. La mafia è una montagna di merda - conclude - ed è arrivato il momento di cancellarla".

In una diretta Facebook di oltre cinque minuti, deputato regionale del Movimento cinque stelle, commenta così l a foto scattata nell'ottobre 2017 e che lo ritrae insieme a Fabio Bonaccorso , cognato diche è stato arrestato oggi nell'ambito del blitz 'Delirio' della guardia di finanza. In quella foto compare anche l'attuale ministro dello Sviluppo economico e capo politico del movimento,. "Non conosco Corona che, tra l'altro, non è neanche in quella foto", afferma Cancelleri che poi ritorna con la mente al giorno dello scatto, in piena campagna elettorale per le Regionali: "Avevamo appena concluso un incontro alla Camera di commercio - ricorda -, era l'una e c'era un caldo soffocante. Vidi quel bar e proposi a Luigi di fermarci per un caffè. Il gestore ci ha notati e ci ha chiesto di fare una foto, poi abbiamo pagato e siamo andati via. Non conosco e non ho mai più incontrato quelle persone".