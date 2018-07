. Impronte di scarpe, bottiglie rotte, bicchieri e tanti altri 'segnali' della 'sbronza mondiale' hanno lasciato il segno sull'effige di Giordano Bruno.

Gioia incontenibile dei tifosi francesi, per la vittoria della coppa del mondo nella finale di ieri contro la Croazia. Ma in Italia alcuni turisti transalpini hanno esagerato con i festeggiamenti.Sul Messaggero le parole del critico-deputato, che ha commentato lo sfregio definendo "barbari" gli autori "Queste scene mostrano il livello di civiltà di un popolo. Noi siamo in grado di autoregolarci, francesi e olandesi sono barbari, mi viene in mente il sacco di Roma".