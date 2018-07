Un accordo che vale 182mila euro quello fra Airbnb e Comune di Palermo. Un tesoretto che verrà investito per per la rigenerazione del tessuto urbano della città. Un tesoretto che verrà investito per per la rigenerazione del tessuto urbano della città.

E' questo l'ammontare della tassa di soggiorno del primo trimestre del 2018 che il colosso digitale ha restituito al Comune, rinunciando al suo 10 per cento da intermediario. Siglato lo scorso aprile, l'accordo prevedeva appunto l'obbligo di pagamento della tassa anche per tutte quelle strutture extralberghiere di cui Airbnb è la principale vetrina.

“Certamente cercheremo di migliorare la vivibilità in zone particolarmente penalizzate – ha detto il sindaco Leoluca Orlando nel corso della conferenza stampa di presentazione dei dati – o in quelle zone fino a ieri escluse dai percorsi turistici, dove oggi invece stanno nascendo nuove strutture ricettive, parlo di Brancaccio o Danisinni. La presenza di queste attività e di privati che si mettono in gioco rappresentano un nuovo presidio di civiltà e migliorano l'accoglienza in ogni angolo di Palermo”.

“Palermo è stata la prima grande città del Sud Italia con cui abbiamo firmato un accordo per la tassa di soggiorno e siamo molto felici che il Comune voglia farne un’occasione di ulteriore dialogo con la propria cittadinanza - ha sottolineato Matteo Frigerio, Country Manager per l’Italia - Siamo felici di poter far crescere ancora la nostra collaborazione con Palermo: dall’apertura al tema dell’accessibilità nel mondo dell’ospitalità passando per la semplificazione attraverso la tecnologia, sono diverse le aree di collaborazione che speriamo di replicare in molte altre città italiane. Le migliori politiche per il turismo sono quelle pensate per portare un beneficio diffuso, in primis per i residenti”.

Non solo mero accordo economico, quindi, ma per il sindaco Orlando anche “volano con cui innescare un percorso virtuoso

nel quale tutti hanno trovato il proprio ruolo e la propria collocazione con un reciproco vantaggio. Un metodo di collaborazione e scambio che speriamo possa diventare modello per il nostro territorio, estendendosi anche ad altre realtà”.

L'accordo siglato con Airbnb sembra essere stato anche un'efficace strumento di lotta all'evasione fiscale: “Fino allo scorso dicembre - ha detto il vice capo di gabinetto Licia Romano - erano solo 39 le strutture extralberghiere che versavano la tassa di soggiorno al Comune, oggi sono più di 300”. Nello specifico la tassa ammonta ad un euro e cinquanta centesimi a notte per le prime quattro notti di permanenza, “Con un semplice calcolo non è difficile scoprire - ha voluto ribadire il primo cittadino - che in un solo trimestre si sono registrate almeno 121mila giornate e chissà quanti visitatori. Palermo sta vivendo davvero un momento unico”.

E' d'accordo anche l'assessore alla Cultura Andrea Cusumano: “Il turismo esperienziale è la nuova frontiera del settore, non è difficile capire perchè sempre più viaggiatori scelgano case e camere private. Il turista vuole vivere come un Palermitano - ha aggiunto - conoscere davvero la città. Quest'anno poi grazie a Manifesta e Palermo capitale italiana della cultura è stato possibile raccontare la città in maniera nuova e diversa”.

l’associazione locale di host (come sono definiti da Airbnb i proprietari di casa che condividono i propri spazi) nata alcuni mesi fa in città e già molto impegnata nel creare rete fra gli host locali.attualmente gli annunci di strutture e camere in città sono circa 5mila, nel 2017 più di 100 mila visitatori provenienti da 116 paesi del mondo hanno scelto di utilizzare Airbnb per i propri soggiorni in città.