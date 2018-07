PALERMO - La polizia indaga su un'aggressione ai danni di Orlando Campbell, artista inglese che espone nell'ambito della manifestazione Manifesta che si svolge a Palermo. L'uomo che si trova alloggiato al primo piano di palazzo Speciale Raffadali, in via Giuseppe Mario Puglia 2, è stato trovato dai sanitari del 118 in una pozza di sangue ed è stato trasportato al Policlinico. Nella stanza vicino all'artista sono alloggiate due giovani che sono state portate alla squadra mobile per essere interrogate.(ANSA).