: il bilancio è di due morti e quattro feriti. Per cause in fase di accertamento si sono scontrate un'Audi A/6 e una Fiat Panda. Nell'impatto avvenuto alle 2 di notte sono morti i due conducenti, Franco Calogiuri, di 41 anni originario di Surbo e residente a Lecce, e Santo Greco, di 67 anni di Surbo.