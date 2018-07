A supportarlo uno showman d’eccezione, Maurizio Iachella, per quanto riguarda spettacolo e logistica, e la barocco Running per quanto riguarda l’organizzazione tecnica della Podistica.

La manifestazione avrà inizio alle ore 19:00 con attività di fitness (crushstyle) e intrattenimento, Body Painting, clown, una simpatica Mascotte e un’area riservata ai più piccoli con gonfiabili giganti.

A partire dalle 19:30 i protagonisti saranno i giovani della Corsa dell’Amicizia, e ancora balli hip hop, spettacoli di danza orientale e di artisti di strada. Alle 20:30 inizierà la Camminata Solidale, mentre alle 21:15 avranno luogo gli eventi fulcro di questa meravigliosa iniziativa: la Podistica inserita nel calendario nazionale FIDAL e il Trofeo Nazionale Commercialisti. In contemporanea alle due gare, nella cornice di Piazza Sorelle Arduino, continueranno i tanti eventi collaterali in programma.

Al termine della gara, l’apertura musicale degli spettacoli serali con la band catanese “Inpinta”, seguita dalla premiazione dei runner e ancora da esibizioni di Danza Sportiva. Gli Inpinta riprenderanno poi a suonare fino a tarda sera, mentre tutti gli intervenuti potranno deliziare e rinfrescare il proprio palato con le prelibatezze degli stand dedicati alla degustazione di prodotti tipici ed in quello appositamente allestito per la Festa della Granita.

Saranno presenti in piazza famiglie e volontari di Parent Project Onlus, che si dedicheranno a diffondere materiale informativo dell’associazione e alla distribuzione di gadget.

