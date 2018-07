convocata con urgenza dal presidente Luca Sammartino, per esprimere il parere sul Piano di promozione territoriale, è saltata stamattina per l'assenza di buona parte del componenti. Tutto rinviato a martedì prossimo, quando saremo vicini alla fine del mese di luglio e i tempi per gli aeroporti minori dell'Isola saranno ancora più stretti. Il passaggio a Palazzo dei Normanni dei piani di promozione territoriale, infatti, è un passaggio propedeutico per Birgi e Comiso per far partire i nuovi bandi di co-marketing che permetteranno di attrarre i vettori per le prossime stagioni. Quest'anno nell'aeroporto trapanese tutto è saltato per un ricorso e la stagione estiva è finita alle ortiche. Per scongiurare il bis, bisogna far presto, per far partire il nuovo bando, a cui Airgest ha già lavorato. Il piano di sviluppo territoriale propedeutico al bando è stato depositato sia da Birgi sia da Comiso circa un mese fa. Infatti,anche lo scalo del Ragusano, il cui rapporto con Ryanair va a scadere in autunno, deve attrezzarsi per una gara. Solo dopo si potrà procedere alla pubblicazione delle gare. Stazione appaltante sarà la Cuc Trinakria Sud. Ma prima serve il passaggio all'Ars. E bisognerà aspettare un'altra settimana. Oggi infatti con Sammartino c'erano solo tre deputati e la dirigente del Turismo Lucia Di Fatta. Se ne riparlerà martedì e chissà se sarà la volta buona.