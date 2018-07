E proprio Figuccia, che oggi per protesta non ha partecipato ai lavori della Commissione, si era scagliato contro chi, "in barba alle esigenze dei siciliani", "concepisce il parlamento regionale come una vera e propria scacchiera dove l'unica priorità è posizionare dame e pedoni". "Una commissione che nasce già morta - dice il leader del movimento CambiAmolaSicilia - Un accordo di Forza Italia con M5s e Pd. Un'offesa per i siciliani. Lo Statuto merita maggiore rispetto e le riforme vanno affrontate con competenza e consapevolezza".

oggi non ha partecipato ai lavori della Commissione; assenti anche i due deputati del Pd, Antonello Cracolici e Baldo Gucciardi.

La seduta della Commissione di oggi è stata convocata da Giuseppe Compagnone, di Popolari e autonomisti, che era stato indicato anche lui come possibile presidente.

La Commissione ha lo scopo di studiare, elaborare ed esaminare le proposte di legge per la modifica e la revisione dello Statuto della Regione siciliana; dovrà predisporre una proposta organica di riforma dello Statuto da trasmettere al Parlamento. Componenti della Commissione sono: Cappello e Pagana (5Stelle); Pellegrino e Milazzo (FI); Gucciardi e Cracolici (Pd); Compagnone e Pullara (AeP); Savarino (DB); Figuccia (Udc); Amata (FdI); Tamajo (Sicilia Futura); Caronia (Misto).

La votazione si è svolta oggi, nella prima seduta della Commissione dopo l'insediamento. E soprattutto dopo che, nei giorni scorsi, numerose polemiche si erano succedute sul nome del presidente scelto dalla maggioranza. O meglio, da una parte della maggioranza. "Rivendichiamo quel ruolo per- aveva detto questa mattina la presidente del gruppo dell'Udc,- perché pur considerando la Amata una persona in gamba e una parlamentare efficiente, riteniamo che appartenga a un partito molto distante dall'autonomismo siciliano. In ogni caso - ha detto a votazione avvenuta - le auguriamo buon lavoro e le assicuriamo che l'Udc farà la sua parte per ".La Commissione ha votato anche, del Movimento 5 stelle, come vicepresidente vicario, e, del Partito democratico, come vicepresidente;, capogruppo di Forza Italia, è il segretario. "Ho accettato questo incarico perché me lo hanno chiesto - dice Milazzo - ma avrei preferito votare Figuccia se fosse stato presente. In ogni caso, non capisco le polemiche dell'Udc, la decisione di affidare la Commissione Statuto a Fratelli d'Italia era stata presa tempo fa. Fdi fa parte lealmente di questa maggioranza e anche l'Udc oggi avrebbe dovuto onorare gli impegni"."Alla fine ha vinto l'inciucio. Con la complicità del M5s e del Pd, la deputata Elvira Amata è stata eletta presidente della commissione Statuto dell'Ars. È la vittoria del presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè, degli inciucisti e dei gattopardisti. Soprattutto i grillini, che in campagna elettorale si erano impegnati nella difesa, nell'applicazione e attuazione dello Statuto autonomistico, hanno tradito il popolo siciliano consegnando la guida della commissione a una parlamentare espressione di Fratelli d'Italia, il partito più centralista e distante dall'identità autonomista siciliana", ha commentato la presidente del partito indipendentista dei “Siciliani Liberi”,