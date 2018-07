De Col, correttamente, e per non essere accusato di omessa denuncia raccontò tutto alla procura federale prima della gara che sul campo venne vinta dal Parma che superò il Frosinone ottenendo la promozione diretta. Da qui l'apertura dell'inchiesta della procura della Figc che ha portato alle richieste di oggi che potrebbero riaprire le porte del massimo campionato al Palermo.

La procura, rappresentata dal sostituto Dario Perugini, ha chiesto in subordine 6 punti di penalizzazione, se la corte decidesse di applicare la sanzione per il prossimo campionato.La squadra siciliana, rappresentata oggi al processo sportivo dall'avvocato del club come 'parte civile', aveva poi giocato e perso la finale dei play off contro il Frosinone: le norme Figc stabiliscono però, ai fini della giustizia sportiva, che con l'inizio della nuova stagione agonistica, dal 1° luglio, la classifica dei campionati è 'congelata' sulla regular season, senza cioè contare i play off per la promozione. In base a questo principio, la sanzione di due punti al Parma è da considerare afflittiva: non comporterebbe la necessità di far rigiocare al club emiliano i play off.Secondo l'accusa i messaggi whatsapp inviati dall'attaccante gialloblu ai suoi ex compagni di squadra alla vigilia del match Parma-Spezia sarebbero la prova del tentativo di illecito sportivo. Per la procura sportiva, l'attaccante palermitano avrebbe tentato, infatti, di ammorbidire il difensore Filippo De Col e Claudio Terzi visti i rapporti di amicizia tra loro.