E così, tornano a sperare diversi enti inizialmente esclusi. In particolare i cosiddetti enti “storici” che si sono sentiti penalizzati dalle valutazioni dell’assessorato e per questo hanno presentato ricorso bloccando, in pratica, per lunghi mesi, il bando da 136 milioni pubblicato dal governo Crocetta., dopo le opportune modifiche e partire immediatamente dopo la conclusione del nuovo bando, quello voluto invece dall’assessore della giunta Musumeci, Roberto Lagalla., già oggetto di ordinanze dello stesso Tar e del Cga che ne avevano sospeso l'efficacia in attesa della definizione nel merito della questione (su cui appunto hanno deciso oggi i giudici amministrativi). Il Tar in particolare ha accolto in parte il ricorso proposto per conto di alcuni entie ha ritenuto illegittimi i criteri A1 e A2, obbligando l'amministrazione a riformulare in maniera più logica tali criteri ed a modificare la graduatoria.Questi criteri, ecco la critica degli enti che hanno presentato ricorso, avrebbero dovuto rispecchiaree quindi premiare gli enti che avevano espletato in passato il maggior numero di corsi, e invece – ecco il ‘cuore’ del ricorso – hanno previsto l'attribuzione di un punteggio quasi identico sia agli enti con pochissimi corsi alle spalle sia agli enti con grande esperienza nella Formazione., invitando l'amministrazione a definire nuovi criteri in grado di attribuire un diverso punteggio rispondente alla reale esperienza di ciascuno degli enti partecipanti. Ma adesso, molto potrebbe cambiare: considerato infatti che i punti da attribuire per i due criteri sono 24 sui 100 complessivi, e che nell'ultima graduatoria la differenza di punteggio tra enti più “giovani” ed enti storici rispetto a citati criteri A1 e A2 è minima, la nuova graduatoria che verrà fuori potrebbe portare a un notevole cambiamento tra gli enti ammessi a finanziamento e al “declassamento” dei nuovi ed avanzamento degli enti con maggiore esperienza.Sono state respinte, nel tempo, le altre critiche sollevate nei confronti dell’Avviso, che puntavano a fare decadere il bando stesso. E così, dopo la modifica della graduatoria si potrà ripartire. Utilizzando, finalmente, i 136 milioni messi a disposizione dall’Europa.