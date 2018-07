Entrambe le serate saranno introdotte dal presidente Nino Saltalamacchia e presentate dalla giornalista Cristina Marra.

, la kermesse letteraria dedicata alla narrativa e alla fiction poliziesca sull'isola di Lipari. Sotto la direzione artistica di Cristina Marra, la manifestazione si svolgerà in due serate all'insegna dei libri e del cinema allietate da degustazioni di prodotti tipici. Iorganizzata dal Centro Studi Eoliano presieduto da Antonino Saltalamacchia. A Lipari arriveranno sei scrittori di recente in libreria con i loro nuovi romanzi:racconteranno la loro tecnica narrativa e i loro detective in suggestive location dell'isola. Si comincia il 23 luglio alle ore 19,00 nei Giardini del Centro Studi Eoliano nel cuore di Lipari con la serata inaugurale "In due s'indaga meglio" che proporrà l'anteprima nazionale del romanzo "Rosso Barocco" di Max e Francesco Morini e il nuovo giallo di Salvo Toscano "L'uomo sbagliato". Entrambi i romanzi editi da Newton Compton hanno due coppie di detective. Seguirà la proiezione del film "Omicidio al Cairo".Il 24 a bordo piscina del residence La Giara si alterneranno Massimo Maugeri con "Cetti Curfino"(La nave di Teseo), Teresa Pitino con "Le verità sotto il vulcano"(casa editrice Kimerik) e Mario Falcone con "Lo chef degli chef" ( Meridiano Zero editore) nell'incontro "Tra giallo e noir" gli autori sveleranno le loro scelte narrative, tecniche d'indagine, ambientazioni e protagonisti dei loro ultimi romanzi.