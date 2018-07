E’ questo quanto emerso dal vertice di ieri sera tra il sindaco Orlando e il coordinamento di Sinistra Comune: una riunione che sarebbe dovuta servire a rasserenare gli animi nella maggioranza, dopo la nomina di Michele Cimino all’Amat, ma che di fatto ha portato a uno stallo. L’ex assessore regionale vanta una lunga militanza nel centrodestra che non è andata giù a Giusto Catania e compagni, che hanno avuto anche da ridire sul metodo (lo hanno appreso dalla stampa) e sul fatto che il rappresentante di Sicilia Futura sia l’unico politico alla guida di una partecipata.Un’accelerazione che non è andata per niente giù a Sinistra Comune, che la scorsa sera ha quindi incontrato il primo cittadino e il suo braccio destro Fabio Giambrone. “Abbiamo posto tre questioni politiche, che vanno al di là della discussione sui nomi – spiega Catania – Abbiamo chiesto che sia chiaro il quadro generale della giunta e del governo della città, che la giunta sia solida per arrivare al 2022 e che ruolo che deve avere Sinistra Comune”.Sc rivendica di essere il gruppo più presente e soprattutto più responsabile, atteggiamento che a questo punto potrebbe essere meno fermo rispetto al passato. Non è un mistero, inoltre, che Sinistra Comune abbia una sola presidenza di commissione contro le tre del Pd e le due di Sicilia Futura. Sc ha chiesto quindi più equilibrio negli assetti di governo, ma soprattutto rassicurazioni sulla giunta: sarà una squadra “balneare” o a lungo termine, che resterà in sella fino al 2022 e quindi alle prossime elezioni?Riteniamo necessario che sia chiaro, nel suo complesso, l’assetto di governo e che la nuova giunta mostri una particolare solidità, così da arrivare al 2022 con un governo forte che scongiuri il pericolo di consegnare la città alla destra o all’asse Lega - Cinque Stelle. Sinistra Comune ritiene che ci sia la necessità di un riequilibrio politico che consenta alla nostra forza politica di svolgere un ruolo di primo piano nelle dinamiche di governo. Su questi temi, ribadendo la centralità delle scelte programmatiche, Sinistra Comune rimane in attesa che vengano sciolti questi nodi politici al fine di definire la sua eventuale partecipazione al governo della città”. Una parola, "eventuale", che suona come un monito nei confronti del primo cittadino.Gli orlandiani minimizzano, parlano di qualche settimana in più per dissipare i dubbi su deleghe e nomi, ma è evidente che rispetto all’annuncio della prima ora (rimpasto entro luglio) i tempi si allungano e al Professore toccherà il delicato compito di dover ricomporre i cocci di una maggioranza in grande difficoltà.– Cimino ha un curriculum di tutto rispetto, competenza ed esperienza che sono adeguati al compito. Alle ultime Comunali le liste che sostenevano il sindaco avevano al loro interno uomini e donne con un passato di centrodestra e molti di questi sono stati anche eletti, come il sottoscritto”."Palermo merita di essere guidata da una giunta politica di alto livello che sappia svolgere un’azione amministrativa in grado di operare per la risoluzione dei numerosi e gravi problemi della città, condividendo ed applicando il programma elettorale con cui la coalizione civica guidata da Leoluca Orlando ha vinto le scorse elezioni amministrative". Lo di chiara Vincenzo Fumetta, segretario provinciale di Rifondazione Comunista Palermo. "Constatiamo con rammarico che da un anno a questa parte non è stato così, né con la formazione dell'attuale debole giunta, né nelle dinamiche interne alla maggioranza in consiglio comunale. Il nostro partito – continua Fumetta - ritiene che oggi occorra ripartire dai contenuti del programma elettorale, in continuità con le scelte politiche della precedente amministrazione comunale per raggiungere l’obiettivo di rendere irreversibili le conquiste già fatte a partire: dalla messa in sicurezza di tutte le aziende pubbliche e dei livelli occupazionali, dall'approvazione di un piano regolatore a consumo zero di suolo, da una riforma del sistema educativo della scuola pubblica comunale tra i più avanzati d'Italia; dall'investimento per un trasporto pubblico di qualità; da una gestione efficiente dei rifiuti urbani e della pulizia della città. Questi obiettivi a nostro avviso possono realizzarsi esclusivamente con la costituzione di una giunta politica autorevole, che non può prescindere dai nomi degli assessori che la compongono. Per tali ragioni – conclude Fumetta – dopo la nomina dei vertici delle aziende pubbliche, su cui non vi è stato un metodo di scelta univoco, Rifondazione Comunista si esprimerà sulla proposta complessiva di governo della città che il Sindaco Orlando avanzerà. Noi faremo sempre la nostra parte, non essendo disposti, però, a dare copertura a sinistra a scelte che possano snaturare il programma elettorale sul quale abbiamo raccolto la fiducia dei cittadini".