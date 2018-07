- Polizia, guardia di finanza e carabinieri hanno sottoposto a fermo l'intero equipaggio di un barcone carico di migranti sbarcati a Pozzallo dalle navi Protector di Frontex e 'Monte Sperone' della guardia di finanza. Sono il comandante e 10 componenti dell'equipaggio, dotati di navigatore satellitare e bussola, accusati di avere favorito l'immigrazione di 447 migranti. Il capitano era già stato arrestato nel 2004 come scafista. Sono stati già fotosegnalati dalla Polizia Scientifica della Questura di Ragusa tutti i migranti, tra loro due nigeriani erano già stati in Italia, espulsi perché irregolari.che, alla vista delle navi Protector di Frontex e 'Monte Sperone' della guardia di finanza a largo di Linosa, si sono gettati a mare dal barcone su cui viaggiavano. Lo hanno confermato alla squadra mobile di Ragusa parenti e amici delle vittime. Per questo, al comandante e ai 10 componenti dell'equipaggio di scafisti del barcone, la Procura di Ragusa ha contestato anche il reato di morte come conseguenza di altro delitto.(ANSA).