La trattativa attraversa una fase di stallo: oltre ai ritardi nelle procedure di riassorbimento del personale, a Blutec è stata imposta dall'advisor Invitalia la restituzione di 20 milioni, parte cioè del finanziamento pubblico ricevuto. L'azienda si era riservata di dare conto della rimodulazione del progetto. Ma l'incontro di domani non si terrà."Dopo l'incomprensibile assenza del neo ministro Luigi Di Maio - ha detto - al tavolo tecnico romano del mese di giugno, ci saremmo aspettati di conoscere quali prospettive avesse individuato il governo per risolvere definitivamente il dramma di migliaia di famiglie. Il tanto atteso incontro convocato dal ministero dello Sviluppo economico è stato annullato o trasferito a Roma". "E' del tutto palese - ha continuato Giunta - che il governo sia inadeguato ad affrontare la questione. Non vorremmo che ci fossero vertenze di serie A e di serie B".(ANSA)