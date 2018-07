PALERMO - Un 19 luglio ricco di eventi e commemorazioni. Ecco tutti gli appuntamenti con cui Palermo ricorderà la strage di via d'Amelio in cui morirono il magistrato Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta.Tante le manifestazionia partire dalla mattina.inizieràche porterà sul luogo della strage animazioni, laboratori e letture per bambini. L'evento sarà organizzato in collaborazione con gli studenti del Corso di laurea in Scienze della Formazione primaria Uke,e "Laboratorio Zen"., spazio agli interventi de, fino, quando unricorderà il momento esatto dell'assassinio., verrà presentato il librocon Salvatore Borsellino, Roberto Scarpinato, Giovanni Spinosa, Fabio Repici e Giuseppe Lo Bianco. Infine,sarà trasmesso un video con materiale inedito dal titolonell'ambito della manifestazione, verrà ricordata l’attività di sopralluogo della Polizia scientifica, in occasione di alcuni attentati ed omicidi particolarmente rilevanti. Sarà inoltre inaugurata una mostra fotografica curata dall’artista internazionale Valerio Spada., si svolgerà la cerimonia di ricordo delle vittime con deposizione disulla lapide commemorativa.ci sarà una. La celebreranno l’Arcivescovo di Palermo, monsignore il Cappellano della Polizia di Stato, don. Seguirà un momento di ricordo dedicato all’agente Emanuela Loi, con la proiezione di un filmato e le testimonianze di alcuni colleghi che condivisero momenti di vita e di lavoro con la poliziotta. La giornata si concluderà con la rappresentazione teatrale di un monologo dal titolo “Io Emauela, agente della scorta di Paolo Borsellino”, tratto dal testo omonimo di Annalisa Strada e interpretato dall’attrice Laura Mantovi, per la regia di Sara Poli.di Vincenzo Pirrotta, tratto dall'di Roberto Alajmo. Nel testo, viene raccontato il congedo di uomini e donne uccisi nel corso dei 50 anni di guerra in Sicilia contro la mafia.Durante il pomeriggio,avrà luogo all'interno dell'oggi dedicato allo stesso giudice ucciso ventisei anni fa e al suo collega Giovanni Falcone.(nei pressi della Statua della Libertà), la tradizionale, organizzata ogni anno dalla Comunità '92 e dal Forum XIX luglio.Inoltre, a partire da domani fino alle 18 di domenica 22 luglio, ilospiterà la proiezione di unaDi fronte a Palazzo Gulì, verrà inaugurata larealizzata da Gianfranco Meggato.