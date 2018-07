PALERMO - "A conferma del trend positivo in corso da alcuni mesi, l'Irfis sarà in grado di chiudere il 2018 con finanziamenti triplicati in favore delle aziende siciliane rispetto allo scorso anno". Lo rende noto Alessandro Aricò (capogruppo all'Ars di Diventerà bellissima), componente della Commissione Bilancio dove sono stati ricevuti in audizione i vertici della società finanziaria della Regione "Grazie ad una puntuale e proficua ricognizione da parte dei vertici aziendali sono stati recuperati circa 50 milioni di euro, acquisendoli al patrimonio dell'Irfis. - aggiunge - Inoltre, per sostenere le imprese potranno essere utilizzati anche 134 milioni da somme svincolate, così come altri 102 milioni relativi al fondo di garanzia consentiranno l'erogazione di finanziamenti fino a 120 mila euro a cosiddetto 'rischio tripartito'". "L'Irfis conferma così le proprie notevoli potenzialità, dimostrandosi essenziale per lo sviluppo del tessuto produttivo siciliano. - sostiene - Grazie a un efficace sistema di consulenza e credito, infatti, è in grado di sostenere sia la nascita delle start up che la crescita e gli investimenti delle imprese già esistenti".(ANSA).