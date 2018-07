ROCCALUMERA (MESSINA) - Due cittadini marocchini sono morti ieri sera in un incidente stradale sulla autostrada Messina-Catania, la A18, nei pressi di Roccalumera (Me) in direzione Catania. A riportarlo oggi nelle pagine di cronaca la Gazzetta del sud. Le vittime sono un giovane di 27 anni, Marouane Mustapha, residente a Terme Vigliatore e un anziano di 74 anni, Miloudi Arbaqui. Il conducente, l'uomo più giovane per cause da accertare ha perso improvvisamente il controllo della vettura ed è andato ad impattare con violenza contro un guardrail. I due sono morti durante in trasporto in ospedale. Gli agenti della Polstrada stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.(ANSA).