ROMA - Nell'incontro di oggi al Mise su Blutec "è stato comunicato alle organizzazioni sindacali che si è di fatto condiviso l'accordo tecnico-legale di restituzione del finanziamento ricevuto da Invitalia e verrà firmato entro luglio 2018". Così in una nota, il segretario nazionale Fim-Cisl, Ferdinando Uliano, aggiungendo che sempre in quella data verrà formalizzato il progetto industriale 2018-2020 per il nuovo contratto di sviluppo per un valore stimato oltre le 170 milioni di euro. "Abbiamo chiesto al governo garanzia per il prossimo anno per evitare ripercussioni negative. Ci ha dato assicurazioni per la copertura, ma ora è indispensabile che sul nuovo piano industriale sia accelerata la discussione e soprattutto si concretizzi l'ipotesi di ibridizzazione sui veicoli commerciali", ha aggiunto il sindacalista ricordando che ad oggi i richiamati al lavoro sono circa 135 e diventeranno 250 a fine 2018 con la partenza a dicembre della produzione del Doblo elettrico, "è chiarissimo che il concretizzarsi del nuovo progetto industriale e la sua realizzazione sono le condizioni per la piena occupazione degli attuali 649 dipendenti". Per questo motivo "abbiamo chiesto al governo di rendersi protagonista per la realizzazione di questo obiettivo", conclude la nota.