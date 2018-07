Il 19 luglio alle 19.15, nel giorno dell’anniversario della strage di via D’Amelio, al Teatro Antico di Segesta in scena Jaco – tributo a Jaco Pastorius.Il primo appuntamento della nuova stagione del Calatafimi Segesta Festival – Dionisiache 2018, la manifestazione organizzata dal comune di Calatafimi Segesta in sinergia con il Parco Archeologico di Segesta e la direzione artistica di Nicasio Anzelmo, è dedicata al ricordo di Paolo Borsellino.Un cartellone ricco di eventi che cominciano proprio con la musica, nel teatro che per l’occasione della nuova edizione delle Dionisiache, si è arricchito di una nuova “veste”, grazie alla preziosa collaborazione del Parco Archeologico di Segesta.Protagonisti saranno la Bellini Jazz Orchestra e il coro di voci bianche del Conservatorio Vincenzo Bellini di Palermo, diretti rispettivamente da Giuseppe Vasapolli e Antonio Sottile. Solisti: al basso elettrico Fabio Crescente, alla chitarra jazz Paolo Sorge, voce solista Daniela Spalletta e sax alto Orazio Maugeri. La Bellini Jazz Orchestra, organico residente del Conservatorio Bellini di Palermo, è una realtà divenuta stabile in tempi recenti, con direzione musicale e dimensioni variabili in funzione del repertorio e delle singole progettualità. Il coro di voci bianche del Conservatorio si è costituito invece nel 1991, per iniziativa di Antonio Sottile. Ha preso parte a centinaia di concerti e manifestazioni artistiche in Italia e in Europa, Francia, Germania, Austria e Russia.