La Consulta si è pronunciata sul ricorso presentato dal Consiglio dei ministri contro la legge regionale che prorogava l’esercizio provvisorio del 2017 – erano gli anni del governo Crocetta – e che al suo interno conteneva anche una norma che stabiliva che “al fine di evitare liti e contenziosi, gli incarichi di direttore generale delle Aziende sanitarie provinciali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliere universitarie della Regione attualmente vigenti sono confermati sino alla naturale scadenza ed è fatto divieto di procedere a nuove nomine”. Il governo centrale ha impugnato come illegittimo il ricorso ai commissariamenti. La Corte costituzionale gli ha dato ragione e la sentenza, che di fatto decapita buona parte delle aziende sanitarie e ospedaliere siciliane, è stata depositata ieri.. Il ricorso del Consiglio dei ministri richiamava la norma nazionale secondo cui fino alla costituzione dell’elenco nazionale le Regioni da cui attingere per la nomina dei manager, si doveva obbligatoriamente attingere a quello regionale di idonei, ovvero, se questo non fosse stato redatto, agli analoghi elenchi di altre Regioni. Questo passaggio non fu rispettato dalla Regione Siciliana.di idonei a tal fine predisposti, allo scopo di affrancare le relative scelte da condizionamenti di carattere politico, mediante la predefinizione dei requisiti e delle procedure di nomina di dette figure”. I giudici costituzionali hanno ritenuto fondata la questione sollevata dal governo centrale, asserendo che “la previsione di un elenco in cui devono essere iscritti i soggetti che intendono partecipare alle singole selezioni regionali è da ricondursi all’esigenza di garantire un alto livello di professionalità dei candidati, i quali debbono possedere requisiti curriculari unitari”. Secondo la sentenza della Consulta, “la genericità della previsione regionale, che non definisce né le procedure, né i requisiti, né i termini di decadenza dei commissari, consente alla Regione di conferire gli incarichi apicali della dirigenza sanitaria in maniera ampiamente discrezionale, al di fuori del sistema delineato dal legislatore statale, mettendo quindi a rischio le finalità perseguite da quest’ultimo”.da parte dei giudici costituzionali, redattore della sentenza Marta Cartabia. E ora la nomina dei nuovi manager si fa ancora più urgente. La settimana prossima dovrebbe partire il lavoro della commissione esaminatrice."Le nomine dei commissari fatte dl nuovo governo non sono interessate dalla decisione della Corte", spiega a Livesicilia Razza. Quelle interessate dalla sentenza sono una decina di aziende: Policlinico Palermo, Civico, Villa Sofia, Trapani, Agrigento, Palermo, Ragusa, Messina, Policlinico Messina."Penso che già nella giornata di oggi interverremo. Le aziende non restano acefale perché c'è il principio di continuità delle funzioni", spiega l'assessore regionale alla Salute.