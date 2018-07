risponde a distanza agli esponenti del Pd che hanno puntato il dito contro il nuovo bando della Formazione siciliana, l’Avviso 2 . Secondo i deputati Dem, Antonello Cracolici in testa, il “vizio” starebbe nella presenza degli stessi allievi in più corsi. “Sarebbe bastato – spiega Lagalla – leggere bene il bando. L’indicazione contemporanea di più percorsi è solo una ‘pre-iscrizione’: quando si concretizzerà una delle iscrizioni, le altre automaticamente decadranno”.“Venerdì terremo un incontro con sindacati e associazioni datoriali con i quali abbiamo percorso già molta strada in vista di un accordo che prevede le tutele così come riconosciute da un articolo dell’ultimo Collegato alla Finanziaria: le assunzioni insomma dovranno avvenire attraverso l’albo dei lavoratori. Le uniche eccezione saranno quelle che riguardano i lavoratori iscritti all’albo negli anni successivi al 31 dicembre del 2009 e quelle professionalità richieste dagli enti e non presenti tra quelle dei lavoratori dell’albo dei formatori”. E così, i tempi in vista della partenza dei corsi potrebbero essere brevi: “Dopo l’incontro di venerdì – aggiunge Lagalla – lavoreremo alla circolare applicativa in modo che si operi in modo omogeneo e per evitare fughe in avanti. Per la circolare credo servirà un’altra settimana. A quel punto, è tutto pronto. Toccherà agli enti”. Ma intanto, ecco che a complicare la questione è arrivata la sentenza del Tar che ha, di fatto, “salvato” l’Avviso 8 chiedendo però al governo di modificare la graduatoria . “Intanto va precisato – chiarisce l'assessore – che questa sentenza non ha nulla a che vedere con l’Avviso 2, quello col quale stiamo riavviando i corsi. Della pronuncia del Tar adesso valuteremo le ricadute e quindi la tempistica. Una cosa è certa: questi corsi non potranno sovrapporsi a quelli dell’Avviso 2 che partiranno tra poco. Al momento, quindi, concentriamoci sul nuovo Avviso. Poi, quando questo sarà concluso, potrà 'ripartire' anche l’Avviso 8”.