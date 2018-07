1) POZZALLO (RG) - Porto ore 09:30 Visite a bordo della Goletta Verde di Legambiente nell'ambito di un suo tour di 4 tappe in Sicilia. Fino alle 11.2) CATANIA - Aeroporto, uffici Sac ore 10:30 Incontro dal titolo "Volotea e aeroporto di Catania: risultati e previsione di crescita della low cost al Fontanarossa". Partecipano il Commercial Country Manager di Volotea Italia Valeria Rebasti e l'ad di Sac Nico Torrisi. 3) CATANIA - Porticciolo di San Giovanni Li Cuti ore 11:00 Goletta Verde di Legambiente presenta durante una conferenza stampa i risultati di alcuni monitoraggi delle acque lungo le coste siciliane al termine di un suo tour nell'Isola.4) PALERMO - Rettorato, Complesso Monumentale dello Steri, Sala Carapezza, piazza Marina, 61 ore 12:00 Il Rettore Fabrizio Micari presenta le novità su assunzioni, bilancio di Ateneo, nuovo regolamento di contribuzione studentesca, immatricolazioni e offerta formativa per l'Anno Accademico 2018/2019.5) PALERMO - Palazzo Belmonte Riso ore 15:30 Conferenza stampa di presentazione di una istallazione "La spirale della vita", dell'artista Gianfranco Meggiato, contro la violenza e in memoria delle vittime di mafia.6) BAGHERIA (PA) - Anfiteatro Villa Cattolica, Museo Guttuso ore 19:30 Quarta edizione del festival internazionale di animazione "Animaphix". Fino al 22 luglio.7) SELINUNTE (TP) - Parco Archeologico ore 20:00 Storia di Selinunte in Musical.8) TAORMINA (ME) - Teatro antico ore 21:00 Concerto di Gianni Morandi, unica tappa in Sicilia.9) ZAFFERANA ETNEA (CT) - Anfiteatro Falcone e Borsellino ore 21:30 Concerto di Lp, unica data in Sicilia.10) PALERMO Iniziative in occasione del 26/o anniversario della strage di via D'Amelio, in cui vennero uccisi il giudice Paolo Borsellino e la sua scorta. Palazzo di Giustizia Ore 15 riunione del Comitato Direttivo Centrale dell'Anm; Ore 17 visita al Museo Falcone e Borsellino; Ore 18 Messa in scena della piece "Fra le sue mani" di Roberto Greco e Valeria Siragusa.