PALERMO - Aeroviaggi - primo tour operator per posti letto in Sicilia e Sardegna - ha rilevato da Bnp Paribas il complesso alberghiero di Campofelice di Roccella rinominato Himera Beach Club, sulla costa nord della Sicilia a 16 chilometri da Cefalù. L'investimento per l'acquisizione e la ristrutturazione della struttura, rimasta chiusa per 6 anni, sarà di circa 12 milioni di euro. L'apertura dell'Himera Beach Club è prevista per il 12 aprile 2019 e si prevede l'assunzione di circa 60 persone. Costruito in tipico stile mediterraneo Himera Beach Club è delimitato da alte palme e da una lunga spiaggia di sabbia. Disposto su tre piani, si compone di 149 camere, complete di servizi privati, aria condizionata, telefono, mini-frigo, TV e Wi.Fi.