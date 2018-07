PALERMO - "Dopo ben 26 anni è forse giunto il momento in cui sarà possibile conoscere la verità sulle stragi di mafia del '92. Dopo la sentenza sulla ignobile trattativa e quella sui depistaggi dell'indagine su via D'Amelio, è ormai chiaro e acclarato giudiziariamente che una parte dello Stato si è impegnata attivamente per coprire la verità e i responsabili politici e materiali di quegli eventi tragici". Lo dice il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, in occasione del 26esimo anniversario della strage di via D'Amelio, dove con una autobomba furono uccisi Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta "Se lo Stato vuole, come dovrebbe, recuperare la credibilità perduta - aggiunge - con uno dei più scandalosi episodi di denegata giustizia della storia repubblicana, è ora di farlo. E' ora di rendere giustizia non solo alle vittime e alle loro famiglie, ma a tutto il Paese, perché quei fatti certamente cambiarono la storia d'Italia. Le tante manifestazioni organizzate dalla società civile in questi giorni dimostrano che certamente i cittadini non hanno smesso di battersi per la verità, né hanno smesso di sperare che sia possibile raggiungerla".(ANSA).