, segretario di Sicilia Futura. “In queste settimane stiamo provando a concentrare le nostre energie nella battaglia politica con la destra e i grillini, ma le dichiarazioni degli esponenti dei "cespugli", tra i principali responsabili delle recenti sconfitte, sono una provocazione – dice in una nota Antonio Ferrante, a nome dei Partigiani Dem, commentando le dichiarazioni di Picciolo a Livesicilia -. Se pensano di poter continuare a dettare la linea al Pd imponendo le solite logiche trasformistiche e contemporaneamente strizzando l’occhio al governo Musumecicon buona pace di chi, in questi anni, gli ha permesso di snaturare il centrosinistra”.che a Livesicilia aveva auspicato un percorso comune con il Pd di apertura verso il centro moderato e autonomista. Invitando a superare le chiusure di quanti restano affezionati all'idea del "pochi ma noi". Una linea che non piace al gruppo dei Partigiani Dem. “Il Pd – continua Ferrante -, oggi più che mai, deve tornare faro di un centrosinistra coerente e in grado di porsi come opposizione dura nei confronti delle destre e, contemporaneamente, alternativa di governo credibile agli occhi dei nostri elettori che ci hanno abbandonato. In Sicilia il primo passo sarà ridisegnare il perimetro del centrosinistra chiudendo a chi, dopo aver fatto da traghettatore per troppi transfughi del centrodestra in cerca di poltrone,Più che “nuovi campi” a noi sembrano terreni aridi che renderemo di nuovo fertili eliminando innanzitutto le erbacce”.“Nel Pd e nel centrosinistra che abbiamo già cominciato a costruire non c’è posto per vecchie logiche che alle idee antepongono il manuale Cencelli e al consenso degli elettori i (pochi) voti degli eletti, indipendentemente dalla provenienza, è questo il messaggio che ci accompagna e che,già a partire dalla nostra Agorà di Ottobre, ci vedrà protagonisti insieme ai nostri militanti di una stagione nuova di vero cambiamento per il Pd e il centrosinistra siciliano”, conclude Ferrante.