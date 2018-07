Il giorno scelto sarà il 30 aprile, giorno in cui verranno organizzate cerimonie, commemorazioni, iniziative, incontri, momenti di comune riflessione per preservare la memoria storica della lotta alla mafia.

PALERMO - La commissione Affari Costituzionali dell'Ars ha approvato il disegno di legge che prevede l'istituzione dellaL'iniziativa nasce per commemorare le vittime della mafia e delle altre forme di criminalità organizzata: Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Pio La Torre e tanti altri, donne e uomini siciliani o uccisi per la Sicilia.Istituito, con lo stesso ddl, anche ilche avrà sede presso l'Assessorato alla Famiglia e sarà presieduto proprio dall'assessore alla Famiglia. Il Forum nasce con l'intento di mettere in relazione istituzioni, associazioni, fondazioni, comitati, soggetti istituzionali e della società civile, nel coordinamento di attività in difesa della legalità. Il Forum potrà, inoltre, formulare proposte alla Giunta Regionale (in maniera non vincolante), sempre negli ambiti del contrasto alle organizzazioni criminali."Un impegno importante che prendiamo con i siciliani alla vigilia dell'Anniversario della Strage di Capaci - ha detto il presidente della Prima Commissione all'Ars,-. Mi auguro che il testo possa essere presto calendarizzato in Aula per l'approvazione definitiva"."La cultura della legalità si radica e si diffonde attraverso la conoscenza e la memoria",, che ha aggiunto: "Il Pd in Commissione ha fatto la propria parte, in Aula presenteremo un emendamento con il quale chiederemo l’istituzione di un Museo della legalità quale ulteriore occasione di ricordo e sensibilizzazione".