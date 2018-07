I requisiti generali per accedere alle selezioni sono comuni a tutti i bandi. Occorre avere cittadinanza in Italia o in un altro paese dell’Unione Europea e godere dei diritti politici nello Stato di appartenenza. Poi occorre essere maggiorenni e avere le capacità fisiche idonee alle mansioni. Infine occorre essere in regola con gli obblighi militari. sono comuni a tutti i bandi. Occorre avere cittadinanza in Italia o in un altro paese dell’Unione Europea e godere dei diritti politici nello Stato di appartenenza. Poi occorre essere maggiorenni e avere le capacità fisiche idonee alle mansioni. Infine occorre essere in regola con gli obblighi militari.

Per l’incarico di lavoro nei servizi dell’ateneo per l’accoglienza dei disabili si deve avere una laurea in psicologia e una documentata esperienza. Uno dei due lavoratori per l’Interreg Italia-Malta dovrà possedere un titolo di laurea (non è specificata la materia) e delle certificazioni come manager in programmazione (certificati ePMQ e ISIPM Base). L’altro impiegato nel programma europeo, invece,dovrà essere laureato in biologia e avere una esperienza di cinque anni nell’attività di consulenza e assistenza tecnica in materia di programmazione in favore di organizzazioni nazionali e internazionali.

Per la gestione delle riserve naturali, infine, serviranno tre lavoratori. Per due basterà essere diplomati in una scuola superiore e avere due anni di servizio in uno degli atenei italiani. Uno, invece, dovrà essere un ingegnere informatico con un’esperienza documentata.

Tutti e cinque i concorsi sono per titoli e colloquio. I primi saranno valutati con un punteggio di dieci punti. L’esame orale varrà con un punteggio di massimo venti unità. Per ogni bando i criteri d’attribuzione dei punti sono parametrati rispetto ai requisiti e alle finalità dell’avviso. Sempre, occorrerà conoscere le regole dell’ateneo catanese, avere una conoscenza dell’inglese e possedere dei rudimenti d’informatica.

Nella maggior parte dei casi il lavoro è per un anno con la possibilità che il contratto sia prorogato per due anni. La proroga però non sarà concessa per quelli che lavoreranno al programma Interreg.

Infine uno sguardo agli stipendi. Gli assunti avranno la posizione economica D1 e avranno uno stipendio di circa 22mila euro lordi. I due assunti per cui è richiesto il solo diploma, però, saranno inquadrati con la posizione C1 e così percepiranno, al lordo, 18mila euro circa.

a tempo determinato per lo svolgimento di diverse attività. Un assunto sarà impiegato nei servizi per la disabilità dell’ateneo. Due lavoratori saranno assunti, con contratti di 18 ore settimanali, per attività amministrative e scientifiche a supporto del programma europeo Interreg Italia-Malta. Tre assunti si occuperanno delle riserve naturali affidate al Cutgana (Centro universitario per la tutela e la gestione degli ambienti naturali e degli agro-ecosistemi). C’è tempo per candidarsi fino al 30 luglio.