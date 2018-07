PALERMO - "Il provvedimento adottato dal gip è finalizzato ad evitare la permanenza di una situazione di grave pericolo sia per gli occupanti del campo nomadi sia per i cittadini che si trovano a passare per quella zona". Lo dice il procuratore di Palermo Francesco Lo Voi a proposito del sequestro del campo nomadi chiesto dalla Procura. "Abbiamo già disposto che lo sgombero avvenga col pieno rispetto delle esigenze delle persone che vivono nel campo - aggiunge - e confidiamo nella piena collaborazione dell'amministrazione comunale con le forze dell'ordine delegate all'esecuzione del sequestro".(ANSA).