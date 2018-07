PALERMO - Nervi tesi in consiglio comunale. Oggi Sicilia Futura ha infatti abbandonato l'Aula durante la votazione dei debiti fuori bilancio, mettendo in difficoltà la maggioranza. Sebbene Ottavio Zacco sia rientrato all'ultimo ("Ero al gruppo con una persona, sono rientrato subito dopo non ritenendo ci fosse alcuna protesta del gruppo", spiega), l'atteggiamento del gruppo ha provocato malumori dentro la coalizione che sostiene il sindaco Orlando, i cui nervi erano già a fior di pelle per la nomina di Michele Cimino all'Amat e il conseguente irrigidimento di Sinistra Comune, cosa che ha portato al rinvio a settembre del rimpasto. E intanto le opposizioni vanno all'attacco."Il consiglio comunale si svolge solo grazie alla presenza delle forze di opposizione - dice Ugo Forello, capogruppo pentastellato - Nuovi contrasti e liti nella maggioranza, dove il gruppo di Sicilia Futura ha abbandonato l'aula. In discussione i debiti fuori bilancio che pesano per circa 30 milioni all'anno alle casse del Comune. Il sindaco, la maggioranza valutino di dimettersi e liberare la città da quello che ormai è diventato un male comune, Leoluca Orlando e la sua incapacità di governare".“Anche oggi la seduta di Consiglio comunale si è tenuta grazie a noi. Leggere in contemporanea le cronache di una maggioranza impegnata nella spartizione delle poltrone per la Giunta e i Cda delle aziende, invece che essere presenti in aula per confrontarsi sulle soluzioni ai molteplici problemi, è davvero vergognoso”. Tuona così Fabrizio Ferrandelli. “Siamo arrivati alla fine di questa comparsata molto prima della scadenza e i prossimi mesi rischiano di diventare una agonia per la città. Proprio oggi - continua Ferrandelli - decorrono i tre anni da quando decisi di dimettermi da deputato perché la mia maggioranza arrancava. Sarebbe il caso di seguire quell'esempio anche oggi a Palermo e ridare la parola ai palermitani. Molti di loro sono ottimi soggetti e credo che si potrebbero fare tante cose utili al bene comune, con una guida differente”.Il consiglio ha però approvato i debiti e anche alcuni ordini del giorno. Uno presentato dalla Terza commissione consiliare, presieduta da Paolo Caracausi (Idv), e controfirmato da tutti i rappresentanti politici dell’Aula, che impegna il sindaco a emanare adeguati provvedimenti per il divieto dell'uso e del trasporto della plastica a mare, in spiaggia e sulle barche. “Un ordine del giorno chiesto con forza dai rappresentanti del laboratorio ambiente di Idv ed in particolare da Beatrice Feo Filangeri ed Elvira Vernengo, neo responsabili del laboratorio nazionale e regionale – dice Caracausi – secondo quello che è ormai l’indirizzo europeo. I nostri mari subiscono da anni l'inquinamento da plastica che ha raggiunto livelli altissimi, è indispensabile che le Amministrazioni si pongano il problema in maniera seria e inizino a prendere provvedimenti drastici per contrastarlo con efficacia”.Un altro, proposto da Massimo Giaconia e firmato da tutti i consiglieri, con il quale si chiede l’intitolazione della Villetta Trabucco (Cruillas) alla piccola Martina Bologna, deceduta lo scorso 10 luglio nel mare di Isola delle Femmine. "Un grande gesto, quello del Consiglio Comunale -sottolinea Giaconia - che, oltre a dimostrarsi sensibile e vicino al dolore della famiglia Bologna per la perdita della loro piccola e ad un quartiere traumatizzato per l’accaduto, con l’intitolazione di uno spazio solitamente frequentato da bambini quale la villetta Trabucco inaugurata ad ottobre 2016, riconosce il grande gesto nobile dei genitori, Pippo e Enza, che pur afflitti dal dolore hanno autorizzato la donazione degli organi della piccola e bella Martina, facendo sì che, altri bambini potessero continuare a vivere. Nel quartiere dove Martina è nata e vissuto la sua breve vita – continua Giaconia – per sempre ci sarà un luogo fisico che ricorderà a tutti noi la dolce Martina".