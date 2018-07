PALERMO - Domani, giovedì 19 luglio, alle 11.30, il segretario nazionale del PD Maurizio Martina sarà a Palermo. Alle 11.30 visiterà il quartiere Zen e il “Punto Luce” di Save the Children, che si occupa del contrasto alla povertà educativa dei ragazzi. A seguire Martina sarà nel quartiere Ballaró in visita allo spazio di coworking ‘Moltivolti’, punto di incontro per le realtà del No profit e dell’associazionismo.Alle 16.30 il segretario Pd parteciperà in via D’Amelio alla commemorazione in ricordo del giudice Paolo Borsellino e degli agenti di scorta.