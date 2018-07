A questo punto non resta che sollecitare la politica al fine di definire e completare nel più breve tempo possibile le fasi necessarie alla pubblicazione del bando per il nuovo vettore. Per quanto ci riguarda, Sicindustria continuerà a collaborare affinché non venga disperso il patrimonio comune costruito in questi anni, che ha portato un importante incremento delle presenze turistiche e sviluppo del nostro territorio".

TRAPANI - L'assemblea dei soci di Airgest, la società di gestione dell’aeroporto di Trapani Birgi, ha deliberato un aumento del capitale sociale pari a 12,5 milioni di euro. “Accogliamo con entusiasmo la decisione del Governo, ufficializzata oggi nel corso dell'assemblea dei soci, di sottoscrivere l'aumento del capitale sociale di Airgest e quindi di continuare a investire nella società di cui la Regione è socio di maggioranza”, commenta il presidente di Sicindustria Trapani, Gregory Bongiorno. “Si tratta, infatti, - aggiunge - di un passaggio di fondamentale importanza, propedeutico rispetto al futuro dello scalo trapanese. La scelta di ricapitalizzare Airgest, infatti, consente di dare maggiore solidità alla società e quindi di favorire eventuali sviluppi come la possibile e auspicata fusione con Gesap.