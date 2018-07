ROMA - L'ex presidente di Confindustria Sicilia, Antonello Montante, indagato per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione "di fatto è sospeso da ogni incarico che aveva in Confindustria. Noi non abbiamo una visione categoriale, non generalizziamo, non siamo giustizialisti e non giustifichiamo". Lo afferma il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, rispondendo alle domande dei giornalisti alla presentazione del check up mezzogiorno nell'anniversario dell'omicidio del giudice Paolo Borsellino e della sua scorta. "Ce ne potevano accorgere noi, non se ne è accorto nessuno, solo noi dovevamo accorgerci?", continua Boccia. "Le sentenze - conclude - dimostreranno cosa ha fatto e se lo ha fatto ha tradito anche noi, se non lo ha fatto evidentemente noi una sentenza non la emettiamo prima perché non facciano sciacallaggio nei confronti delle persone. Non siamo giustizialisti e ne' giustifichiamo nessuno".(ANSA).