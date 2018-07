- "Questo anniversario, per me, è più triste di quelli degli anni scorsi perché, dopo il deposito delle motivazioni della sentenza della corte d'assise di Caltanissetta, i sospetti sono diventati certezza. La certezza che le indagini sulla strage di via D'Amelio furono depistate e che alcuni uomini delle istituzioni furono coinvolti in questa operazione di depistaggio".. "Ci uniamo alla famiglia Borsellino - aggiunge - nel chiedere che si prosegua con l'accertamento della verità perché solo così i cittadini potranno avere fiducia piena nelle istituzioni democratiche"