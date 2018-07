Buseto

i

mastri pastai dell'Azienda agricola biologica "U timpuni" dimostreranno, sia sabato che domenica, a partire dalle 17, come si prepara la busiata fresca usando farina di Tumminia, secondo l’antica tecnica manuale di realizzazione di questo formato di pasta. A seguire gli assaggi delle busiate servite con il pesto alla Trapanese. Spazio anche ai dolci del territorio, i miliddi di farina di Maiorca e i biscotti di fichi secchi.

Weekend dedicato alle busiate al Sanlorenzo Mercato dal 21 al 22 luglio. Arrivati daPer l'intero weekend si potranno assaggiare tre diversi piatti di busiate create dal Pastificio di Sanlorenzo Mercato in collaborazione con le pastaie di Buseto.Domenica 22, a partire dalle 21, Radio Action, per il consueto appuntamento con La radio al Mercato, ospiterà il presidente della Pro Loco Buseto Palizzolo, Giovanni Grammatico, che racconterà di un territorio in costante crescita, impegnato da anni nella valorizzazione delle sue specificità con eventi di grande richiamo come la sagra della pasta "cu l’agghia". Con lui ci sarà anche Maria Carmela Miceli dell’azienda agricola U Timpuni.